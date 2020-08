Ministério Público denuncia 17 pessoas após investigações do homicídio do prefeito de Granjeiro

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca Vinculada de Granjeiro, protocolou uma denúncia contra 17 pessoas por diversos crimes relacionados ao homicídio do prefeito do município, João Gregório Neto, que ocorreu no dia 24 de dezembro de 2019. A Justiça recebeu o processo no dia 12 de agosto, após constatação da presença de todos os requisitos legais.

Segundo os promotores de Justiça, embora os atos investigativos não tenham sido encerradas, já existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos envolvidos para com o crime.

Por isso, o Ministério Público solicitou, ainda, que a Justiça ofereça um prazo para que a autoridade policial encerre todas as diligências pendentes. Caso demonstre impossibilidade de fazê-lo, a Promotoria requereu que a Polícia Judiciária apresente eventuais justificativas com pedido de prorrogação e previsão de encerramentos dos atos de persecução.

(*) Com informações do Ministério Público do Ceará