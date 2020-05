Ministério Público discute isolamento social com torcidas organizadas

O Ministério Público do Ceará, por meio do coordenador do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), Edvando França, se reuniu, por videoconferência, com representantes das torcidas organizadas dos times Ceará, Fortaleza e Ferroviário, nesta segunda-feira (25). O encontro virtual ressaltou a importância do isolamento social e do cumprimento dos decretos estaduais no enfrentamento da Covid-19.

Na ocasião, foi discutida a necessidade de ter um protocolo elaborado em conjunto com as autoridades sanitárias para quando o futebol retornar – tema já discutido com os dirigentes dos clubes em reunião prévia. Além disso, no encontro, foi pensado em uma campanha conjunta entre as torcidas para reforçar a ideia de que ficar em casa é a prioridade neste momento.

Por fim, também foi abordado a questão das retiradas das cadeiras atrás do gol, destinadas às torcidas organizadas. Sobre o assunto, foi afirmado ao MP que tal planejamento está avançado, mas, em face da pandemia, encontra-se parado.