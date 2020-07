Ministério Público do Ceará promove live para debater o retorno das aulas presenciais

Com a pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social para conter a propagação da doenças, uma das áreas afetada foi a educação, que teve aulas suspensas em escolas e instituições de ensino superior. Para discutir a volta das atividades presenciais, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promove nesta sexta-feira (17), às 15h, uma live com o tema “O retorno das aulas presenciais”.

A live será transmitida no perfil do MPCE no Instagram: @mpce_oficial. A iniciativa é do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e dos Centros de Apoio Operacional da Cidadania (CAOCidadania) e da Infância, Juventude e Educação (Caopije), com apoio da Escola Superior do Ministério Público (ESMP).

A coordenadora do Caopije, procuradora de Justiça Elizabeth Almeida, fará a mediação da live, e participação do secretário de Ensino Médio e Profissional da Secretaria da Educação Básica do Ceará, Rogers Vasconcelos Mendes.