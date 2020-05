Ministério Público do Ceará solicita reabertura dos “Vapt Vupt” para emissão de RG

Considerando que diversos cidadãos necessitam solicitar novo documento de identidade para ter acesso ao auxílio emergencial, o Ministério Público do Ceará (MPCE) solicita que o Governo do Ceará restabeleça o atendimento dos “Vapt Vupt” no estado. O documento foi expedido na última sexta-feira, por meio do Centro de Apoio da Cidadania.

A carteira de identidade, ou Registro Geral (RG), é um documento necessário para quem deseja, por exemplo, regularizar seu Cadastro de Pessoa Física (CPF). Conforme o documento, em razão ao atual cenário econômico decorrente da pandemia de Covid-19, a renda de muitos foi afetada, e o auxílio emergencial e outros benefícios eventuais estão sendo as principais ou únicas fontes de renda de diversas famílias. Dessa forma, torna-se essencial facilitar o acesso à emissão de documentos necessários para o recebimento dos benefícios.

Os “Vapt Vupt” são Centrais de Serviços que concentram diferentes tipos de atendimentos de órgãos como a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), entre outros. Nesses locais, os cidadãos ainda têm acesso à emissão do documento de identidade. Entretanto, estas unidades não estão realizando atendimento ao público desde 17 de março.