Ministério Público propõe criação de protocolo unificado entre clubes, FCF e poder público para volta dos esportes

O Ministério Público do Ceará estuda a criação de um protocolo para reabertura das atividades desportivas no Estado após a flexibilização do isolamento social. A proposta surgiu durante reunião virtual com os presidentes de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Atlético Cearense e Guarany de Sobral.

Um Grupo de Trabalho deve ser desenvolvido com coordenação da Secretaria do Esporte e Juventude junto da Federação Cearense de Futebol, clubes de futebol, Promotorias da Saúde e outras instituições que convidadas. O MP deve atuar como facilitador e fiscal da lei através do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor.

Durante a reunião que não contou com a presença da Federação Cearense de Futebol, todos concordaram com a importância de seguir os decretos de isolamento social do Governo do Ceará, prorrogados até o dia 20 de maio.

(*)com informação do MPCE