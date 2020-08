Ministro acompanha ações de assistência à população e de reparos após rompimento de tubulação em Jati

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vistoriou neste sábado (22) os trabalhos de recuperação na Barragem Jati, onde o rompimento de uma tubulação levou autoridades federais a evacuarem cerca de 2 mil pessoas residentes no raio de 2 quilômetros do reservatório, que é parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Após percorrer trechos do empreendimento e participar de reuniões técnicas com as equipes em campo, o ministro afirmou que não houve danos estruturais à barragem e reforçou o compromisso do Governo Federal para restabelecer o funcionamento da infraestrutura e a situação de normalidade para as famílias na região.

“A evacuação foi feita de forma preventiva, para garantir a preservação de todas as vidas. Estamos monitorando tudo desde os primeiros relatos da ocorrência e não mediremos esforços para solucionar a situação o mais rapidamente possível. É importante destacar que o trabalho emergencial de contenção já foi iniciado e que não houve danos estruturais à barragem”, destacou Rogério Marinho.

O vazamento foi registrado na tarde de sexta-feira (20), após o rompimento de uma tubulação que permite a passagem das águas no Reservatório Jati para o trecho do Eixo Norte em direção à Paraíba e ao Rio Grande do Norte. A análise feita por técnicos e engenheiros do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e das empresas envolvidas nas obras constatou que não houve danos à infraestrutura principal e que o reparo emergencial será efetuado em até 72 horas. O trabalho de limpeza e recomposição de aterros foi iniciado às 9h de sábado.

Desde o início da ocorrência, os esforços das autoridades e das equipes foram voltados à garantia da segurança e preservação de vidas das pessoas que vivem no entorno da barragem. Ainda na noite de sexta-feira, o MDR decidiu preventivamente pela evacuação dos moradores, medida que segue o Plano de Ação Emergencial (PAE) elaborado para a estrutura. As famílias foram levadas para alojamentos na região ou para casas de parentes e amigos em áreas seguras.