Governador Camilo Santana garante que não há risco de rompimento da barragem em Jati

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), descartou hoje que haja risco de rompimento total da barragem de Jati. Em entrevista ao jornal O Povo, Camilo disse que os técnicos já iniciaram a recuperação do trecho danificado e que não há risco de rompimento da barragem.

Em coletiva de imprensa na tarde deste sábado (22), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que a barragem da Transposição do Rio São Francisco, no município de Jati, deverá ser recuperada em até 72 horas, conforme análise de técnicos.

O ministro ainda pontuou que, uma vez que a estabilidade seja garantida, as famílias que foram orientadas a deixar o local poderão retornar as suas casas. Marinho afirmou que não houve danos na estrutura da barragem em si, mas o que ocorreu foi o rompimento do duto, o que impede que as águas continuem sendo jogadas no Eixo Norte.

A perda foi de quase 2 milhões de metros cúbicos de água, mas nem todo o volume foi desperdiçado.