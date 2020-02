Miniterminal no Centro de Fortaleza deve ter obras iniciadas em abril

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), as obras no novo miniterminal de ônibus a ser instalado ao lado da Praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza, terão início no fim do mês de abril. Para o início das obras, que devem durar oito meses, uma empresa será escolhida em processo licitatório com orçamento de R$ 5,6 milhões. Os envelopes com as propostas serão abertos no próximo dia 9 de março.