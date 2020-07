Mobilidade, meio ambiente e urbanismo ão temas do debate do PDT com pré-candidatos à prefeitura de Fortaleza

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizou um debate na noite desta quinta-feira (30), com os cinco pré-candidatos a prefeitura de Fortaleza. A conversa que contou com a mediação de Luiz Alberto Saboia, discutiu ideias sobre mobilidade urbana, meio ambiente e urbanismo.

Sarto, Samuel, Salmito, Idilvan e Ferrúcio apontaram projetos realizados pela administração do atual prefeito Roberto Cláudio (PDT), que melhorou o transporte público da capital e proporcionou mais qualidade aos fortalezenses.

Salmito defendeu a importância para trabalhar a política de mobilidade para evitar acidentes fatais em Fortaleza e estimular o uso da bicicleta.

Conheça o perfil dos pré-candidatos:

José Sarto – Médico, deputado estadual no 7º mandato, atual Presidente da Assembleia Legislativa.

Samuel Dias – Ex-secretário de Obras na 1ª administração de Roberto Cláudio e, mais recente, Secretário de Governo da PMF

Idilvan Alencar – Ex-secretário de Educação do Estado e atual deputado federal

Ferrúcio Feitosa – Ex-secretário de Esportes do Estado, ex-secretário regional da PMF

Salmito Filho – Ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e, hoje, deputado estadual.