Monitoramento do lockdown apreende paredão de som no Bairro Itaperi, em Fortaleza

Os agentes que monitoram o cumprimento do lockdown apreenderam um paredão de som no Bairro Itaperi, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (9). O condutor do veículo com multado em R$ 1.346,93.

Segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), o equipamento de som foi apreendido na Avenida Bernardo Manoel, durante a ação de monitoramento dos bairros de Fortaleza. O bloqueio total de atividades não essenciais foi determinado na última terça-feira (5) e vigora até o dia 20 de maio.

Os decretos estadual e municipal proíbem a circulação de pessoas em espaços públicos, como praias, praças e calçadões. As locomoções só são permitidas para serviços essenciais, como compra de remédios e comidas.

Além da apreensão do paredão, os agentes da Prefeitura de Fortaleza atuaram para coibir a montagem de feiras livres. Houve monitoramento em locais tradicionais de feiras e fiscalização intensificada nos bairros Messejana e São Cristóvão, segundo a Agefis.

Além do órgão de fiscalização, a Inspetoria do Meio Ambiente, a Guarda Municipal e o Batalhão de Policiamento Ambiental integraram ação.