Montagem de 200 novas UTIS em hospitais de Fortaleza e do interior é anunciada por governador

O governador Camilo Santana (PT) anunciou na tarde desta quinta-feira (21), por meio de suas redes sociais, que hospitais de Fortaleza e do interior do Ceará começaram a ter a montagem de 200 novas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas para pacientes com Covid-19.

A chegada de respiradores vindos da China na última segunda-feira (18) possibilitou a nova ampliação no sistema público de saúde. Segundo a atualização mais recente da plataforma IntegraSUS o Estado registrou 2 mil óbitos pelo coronavírus e 30.714 confirmações.