Moradores de comunidade em Tauá têm dificuldades para sacar Bolsa Família por falta de transporte público

O transporte é uma das áreas que tem sido afetadas pela pandemia do novo coronavírus no estado, um exemplo disso está na Comunidade da Lagoa do Eufrazino, em Tauá. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda, relatou nesta quinta-feira (23) que o impedimento da circulação de veículos de transporte público do tipo topiques entre comunidades do interior até a sede dos municípios tem causado dificuldades na locomoção dos moradores de Tauá.

Uma situação exposta pelo correspondente é a dos moradores da Lagoa do Eufrazino, a 50 km de Tauá, que recebem o benefício do programa de assistência social do Governo Federal, o Bolsa família, e que necessitam ir até a sede o município para receber o pagamento. Para chegar até a sede do município, os moradores pagam cerca de R$ 50 para fretar uma moto ou dividir 3 lugares em um carro de aluguel. Os que são beneficiados com um valor de R$ 170, perdem grande parte do pagamento apenas para arcar com os custos do transporte.

Confira na íntegra a participação do correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: