Moradores de Juazeiro do Norte estão inalando fumaça de lixão

Imagina passar o dia inalando fumaça. Agora imagina que essa fumaça tem origem de um lixão.

Essa tem sido a situação vivida por moradores da localidade Vila Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense.

Os moradores denunciam que são constantes os incêndios no aterro sanitário localizado nas proximidades.

A fumaça, além de incômoda, pode também gerar problemas respiratórios. Em nota, a Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Amaju) afirma que vai enviar um trator ao lixão, para enterrar os detritos expostas e assim evitar focos de incêndio.

Outra medida é a destinação de resídios para outros dois aterros sanitários privados que existem na região, mas ainda sem prazo para isto ocorrer.

Ainda de acordo com a Autarquia, Juazeiro do Norte produz cerca de 280 toneladas de lixo por dia.