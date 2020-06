Moradores de Tauá aguardam instalação de poços perfurados e recuperação do açude Broco

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (11), o correspondente Alverne Lacerda, cita dois exemplos sobre o estado do Ceará está em debito com o município de Tauá.

O primeiro aconteceu no ano de 2019, quando Tauá estava em um período de estiagem o prefeito do município, Fred Rêgo juntamente com o governo a perfuração de 21 poços. Alverne relata que a equipe da Sohidra foi até Tauá e perfurou cerca de oito a nove poços, porém nenhum foi instalado.

Alverne relata que é lamentável a atitude da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) que tem um total desrespeito ao dinheiro público e as comunidades que não tem água. O segundo exemplo é a recuperação do açude Broco que perdeu a sua utilidade para a Região dos Inhamuns.

Confira mais detalhes com o correspondente Alverne Lacerda: