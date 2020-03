Moradores do bairro Vila Manoel Sátiro recebem areninha

Moradores do bairro Vila Manoel Sátiro têm uma nova opção de esporte e lazer na região. Na noite dessa terça-feira (3), o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, representou o governador Camilo Santana. Já o prefeito Roberto Cláudio estava presente, e juntos inauguraram a nova areninha no local. A iniciativa integra o projeto Juntos por Fortaleza, parceria firmada entre o Governo do Ceará e a Prefeitura para estimular a convivência social na Capital e valorizar a formação cidadã.

O projeto das areninhas está urbanizando e requalificando campos de futebol em bairros com alto índice de vulnerabilidade social. Essa é a 49ª areninha entregue a população de Fortaleza. O equipamento recebeu investimento de aproximadamente R$ 800 mil e possui 3.788,09m² de área.

Representando o governador, Rogério Pinheiro falou sobre a importância da construção do equipamento, não só para o âmbito esportivo, mas também como uma nova oportunidade de empreendimento para a população que frequenta o local.

“A construção das areninhas tem trazido para população muito mais que esporte, hoje nós podemos ver no entorno dos equipamentos pessoas com negócios de lanches, bebidas, brinquedos, e isso se tornou possível devido a revitalização que é realizada no local e que vai além dos campos de futebol”.

O prefeito Roberto Cláudio destacou o impacto social que o projeto tem trazido para a população.

“Redução de desigualdade, promoção de autoestima, organização comunitária, projetos sociais para crianças e jovens e mais do que isso, nós estamos entregando um espaço público para que a comunidade tenha orgulho, usufrua e que assim tenhamos paz, esperança e convívio comunitário”.

Maria Silvana, moradora da Vila Manoel Sátiro, leva aos finais de semana, para o entorno da areninha, brinquedos como cama elástica e piscina de bolinhas, buscando obter uma renda extra. Segundo ela, já é possível ver a diferença após a revitalização do local.

“Aqui a violência era muito grande, agora é algo que já não se vê mais como antes, sem falar na academia que beneficiou não só as crianças, mas também os idosos e toda a população. Agora com a areninha o bairro está mais familiar e com certeza com os treinos e campeonatos virão muitas pessoas para usufruir do local e do meu negócio”.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará