Aos 74 anos, morre o jornalista e apresentador de TV Tadeu Nascimento

O radialista Tadeu Nascimento faleceu na manhã desta segunda-feira (17), em Fortaleza, aos 74 anos. O apresentador de televisão havia sofrido um acidente de carro no dia 22 de novembro do ano passado. Desde então, o jornalista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Instituto Dr. José Frota (IJF), na Capital cearense.

Tadeu Nascimento trabalhou em vários prefixos de rádio até se identificar como o primeiro apresentador do Barra Pesada, da TV Jangadeiro, passou por TV Diário e Metrópole.