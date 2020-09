Motoristas enfrentam trânsito complicado nos dois sentidos da avenida Alberto Craveiro

Não é novidade para o fortalezense que o trecho do viaduto da Avenida Alberto Craveiro sobre a BR-116, o chamado viaduto do Makro, é um dos mais problemáticos quando o assunto é trânsito. Mas muitos motoristas foram pegues de surpresa com o longo engarrafamento que se formou no meio da tarde desta sexta-feira(04), fora do horário de pico, como mostra este vídeo enviado por um de nossos leitores:

A lentidão no trânsito ocorreu nos dois sentidos da via, tomando outras avenidas, como a Raul Barbosa e a do Aeroporto.

A área passa por duplicação da avenida Alberto Craveiro, que está na segunda fase de ampliação. Hoje foram as ações realizadas em frente à Delegacia do Meio Ambiente que ocasionaram as longas filas de carros.

Entramos em contato com a assessoria de comunicação da AMC, mas, até a publicação deste texto, não recebemos retorno.