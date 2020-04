Movimento de carros mostra como isolamento social está comprometido em Fortaleza

Após o governador Camilo Santana decretar isolamento social até o dia 5 de maio, o estado vem cumprindo com rigor e o comercio e o transporte intermunicipal, por exemplo, continuam paralisados o que preocupa é o descumprimento da própria população que esta fazendo várias aglomerações.

Na Avenida Rui Borbosa, esquina com Avenida Heráclito Graça, mostra que, é visto que a cada dia, as pessoas estão deixando de lado o isolamento social em Fortaleza, cidade que tem o quarto maior número de infectadas e óbitos por coronavírus.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o número de óbitos decorrentes do coronavírus (Covid-19) subiu de 422 para 441 no Estado em menos de cinco horas. O número de casos confirmados também subiu no Ceará e esta registrando cerca de 7.029 testagens positivas para a infecção, Em cinco horas a quantidade subiu para 7.267.

As confirmações se distribuem em 141 municípios cearenses. Além disso, foram registrados 24.621 exames realizados pelos laboratórios cearenses, e 21.545 casos continuam sendo investigados pelas autoridades sanitárias.