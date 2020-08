Movimento Onda Limpa mobiliza voluntários para limpar as praias antes de receber visitantes

De olho no retorno das atividades do setor turístico, a Secretaria do Turismo do Ceará deu início este mês ao Movimento Onda Limpa. Com apoio das prefeituras de Jijoca, de Cruz e de Amontada, além de comunidades e voluntários, o movimento passa essa semana pelos destinos turísticos Jericoacoara, Preá, Ilha de Guajiru e Icaraizinho de Amontada.

A ideia é retirar o lixo encontrado nas praias para que os destinos fiquem limpos e ainda mais atrativos ao visitante. Em Jericoacoara e Cruz, o movimento passa pela Lagoa Grande, pelo Mangue Seco, Preá, Barrinha, Riacho doce, Barraca da Joana, estacionamento da Pedra Furada, Praia da Malhada, Serrote, Praia principal, Duna do Pôr do sol e também pelo entorno da vila.

Em Itarema, o Onda Limpa passa pela Ilha de Guajirú, Almofala e Torrões. Já em Icaraí de Amontada, serão limpas a Praia de Caetanos, Praia de Icaraí (Amontada), Praia do Jiqui e Praia de Moitas. Cada cidade conta com uma média de 100 voluntários, que se mobilizam e ajudam na coleta do lixo. São utilizados cerca de 100 sacos de 100 litros por dia.

Ano passado, o Movimento Onda Limpa promoveu mutirões nas praias de Cascavel e Beberibe, no Litoral Leste do Estado. A ideia é que o projeto cresça e consiga contemplar todo o litoral do Ceará em 2021.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará