MPCE cumpre mandados de prisão em operação contra fraudes em licitações no Eusébio

Uma operação contra fraudes em licitações e cumpre sete mandados de prisão e dois afastamento de função pública no município do Eusébio na manhã desta quarta-feira (19). A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), realizada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC).

Durante a operação, nomeada de “Banquete”, também são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Além de agentes públicos, empresários também foram alvo da operação que teve apoio da Polícia Civil.

Conforme as investigações, o grupo faturou mais de R$ 7,6 milhões por meio da combinação de propostas entre licitantes e constituição de empresas em nome de “laranjas”.