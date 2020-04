MPCE deflagra Operação “Careza” contra venda de máscaras com preços abusivos

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deflagrou nesta terça-feira (07) a Operação “Careza”. Por meio do Grupo de Trabalho COVID-19, e o apoio da Polícia Civil, através do Departamento Técnico Operacional – DTO o MPCE tem o objetivo de combater o abuso de preços na venda de máscara numa rede de farmácias de Fortaleza.

Os policiais apreenderam materiais como documentos, papeis, anotações, objetos, computadores, aparelhos de telefone celular, smartphones, notebooks, tablets, aparelhos eletrônicos com capacidade de armazenamento, e arquivos em meio magnético ou óptico. Só de máscaras, foram apreendidas cerca de 50 mil unidades.

Investigação

O Ministério Público tomou conhecimento da existência de uma pessoa jurídica, com nome fantasia DROGUISTA CEARENSE, que estaria vendendo máscaras hospitalares descartáveis ao valor de R$ 180,00 uma caixa, com 50 unidades, o que representa um valor unitário de R$ 3,60. Em tempos de normalidade, a caixa costuma ser comercializada pelo valor médio de R$ 10. O aumento é de 1.800%.

O Juízo da 9ª Vara Criminal deferiu o pedido do MPCE e expediu mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em nove filiais da empresa na capital.