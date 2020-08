MPCE instaura inquérito para apurar pedido de tombamento da Casa Carlos Jereissati

Diante do pedido da sociedade civil para tombar como patrimônio histórico imóvel conhecido como a Casa do Senador Carlos Jereissati, em Fortaleza, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 134ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, instaurou Inquérito Civil Público (ICP) para apurar e obter as informações necessárias.

O procedimento foi instaurado na última sexta-feira (07) pela Promotoria após receber manifestação de cidadãos da Capital externando desejo de tombamento do imóvel situado na esquina da Avenida Rui Barbosa com Avenida Beira Mar, numeral 1600, no bairro Meireles.

Entre as providências adotadas pela Promotoria, foi enviado ofício ao Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará (COEPA) para que no prazo de 20 dias úteis promova as medidas necessárias à abertura de procedimento para tombamento do referido imóvel, de forma a ser efetivado o tombamento provisório nos termos do artigo 2º da Lei Estadual 13.465/2004, a qual dispõe sobre a proteção ao patrimônio histórico e artístico do Ceará.