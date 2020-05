MPCE propõe criação de protocolo para atividades desportivas no Estado

Durante reunião virtual com representantes dos clubes cearenses de futebol na última terça-feira (12), o Ministério Público do Ceará (MPCE) propôs a criação de um protocolo unificado para reabertura das atividades desportivas no Estado, inclusive o futebol, para quando o isolamento social for flexibilizado. Um Grupo de Trabalho será criado com representantes do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do MPCE, pelas Secretarias de Esporte e Saúde do Governo do Estado, Federação Cearense de Futebol, clubes de futebol, Promotorias da Saúde, dentre outras instituições que serão convidadas.

“Os clubes estavam ansiosos pela falta de apoio e planejamento para quando as atividades forem liberadas. Então, vamos convidar diversas instituições para criarmos juntos um protocolo que seja executado em fases e com aval científico. Este planejamento leva tempo e acredito que é o tempo que temos até a curva de contaminação da pandemia reduzir no Ceará”, explica o coordenador do Nudtor, promotor de Justiça Edvando França. Ainda conforme o membro do MPCE, a ideia é que o Grupo de Trabalho seja coordenado pela Secretaria de Esportes do Ceará, cabendo ao MPCE “o papel de facilitador das discussões e de fiscal da lei”, reforça.

Participaram da reunião, que ocorreu por videoconferência, os promotores de Justiça Edvando França, Aurélio Silva, André Araújo, Oscar Stefano, Wander Magalhães e Eneas Romero – este último coordena o Grupo de Trabalho sobre a Covid-19 no âmbito do MPCE – e os presidentes dos seguintes times cearenses: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Atlético Cearense e Guarani de Sobral. Apesar de ter sido cientificada da importância deste encontro, a Federação Cearense de Futebol não participou da discussão. Todos os presentes concordaram com a importância de seguir os Decretos de isolamento social do Governo do Estado, com a paralisação temporária das atividades.