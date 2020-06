MPCE recomenda que população procure serviços de saúde aos primeiros sintomas da Covid-19

Considerando que o reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido da Covid-19 são essenciais para impedir a transmissão e fornecer cuidados de suporte em tempo hábil, o Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou, nessa quinta-feira (18/06), que as Secretarias da Saúde do Estado (Sesa) e do Município de Fortaleza (SMS) divulguem para a população a necessidade de procurar os serviços de saúde aos primeiros sintomas suspeitos do Coronavírus ou de qualquer síndrome respiratória.

Também foi solicitado que estes pacientes sejam acompanhados, de forma presencial ou através de telemedicina, até o 10º dia do início dos sintomas. Os fluxos e canais de atendimento da Rede Pública de Saúde devem ser amplamente divulgados, assim como a recomendação do MPCE, e deverá ocorrer por meio da publicidade em televisão e rádio, nos sites oficiais do Governo do Estado e do Município de Fortaleza, em mídias sociais, em repartições públicas, de forma especial nos estabelecimentos de saúde, e em demais meios de comunicação.

A recomendação foi expedida pela 137ª Promotoria de Justiça e assinada pela promotora de Justiça Ana Cláudia Uchoa, pelo promotor de Justiça Eneas Romero e pela procuradora de Justiça Isabel Pôrto. As Secretarias da Saúde receberam prazo de 10 dias para responder à Promotoria de Justiça sobre a aceitação e adoção das medidas para cumprir ao que foi recomendado.