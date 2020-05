MPCE tem 43 procedimentos instaurados para investigar uso de recursos públicas em combate a Covid-19

Em meio a pandemia do novo coronavírus e os esforços financeiros para conter o avanço da doença, o Ministério Público estadual tem 43 procedimentos instaurados até essa quinta-feira (14) para fiscalizar como os recursos públicos estaduais e municipais estão sendo aplicativos no combate a Covid-19, no Ceará. Há investigações em andamento em Fortaleza e no interior do Estado.

Dentre as ações do MPCE, estão procedimentos para os contratos de instalação e gestão do hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas e contratos de aquisições de respiradores, equipamentos de proteção individual (EPI) e outros insumos para o combate ao Covid-19, em todo o Ceará.

De acordo com o órgão, os promotores de justiça e membros da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (PROCAP) acompanham atos e contratos administrativos para prevenir irregularidades e responsabilizar agentes públicos e privados.