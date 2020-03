MPF realiza mutirão de acessibilidade para crianças com microcefalia neste domingo

O Ministério Público Federal realiza neste domingo, 15, um mutirão destinado a crianças com microcefalia que necessitem de cadeiras de rodas e de banho adaptadas. O evento ocorre na sede do Ministério, no Joaquim Távora, a partir das 9 horas.

O evento, que tem como foco a acessibilidade, disponibilizará profissionais para a confecção de cadeiras, que posteriormente serão oferecidas pelo Estado. A proposta é atender crianças que foram afetadas pela síndrome da infecção congênita do zika vírus, oferecendo os equipamentos básicos e necessários para uma melhora na qualidade de vida.

Para participar, é necessário apresentar no dia da ação certidão de nascimento da criança; cópia de RG e de CPF da pessoa responsável; comprovante de endereço atualizado do responsável; laudo médico com as especificações necessárias das cadeiras, informando se adaptadas ou não; requerimento preenchido; e contatos telefônicos.

A ação integra um compromisso com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) no âmbito de inquérito civil instaurado pelo MPF no Ceará de garantir atendimentos às crianças, no Ceará. Segundo o Ministério, são 170 casos de microcefalia em decorrência do zika vírus confirmados no Ceará, sendo 42 em Fortaleza.

Serviço

Quando: domingo, 15/3, às 9 horas

Onde: Sede do Ministério Público Federal (rua João Brígido, 1260 – Joaquim Távora)

Outras informações: www.mpf.mp.br/ce/

Gratuito