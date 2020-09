Mudança no comando da Secretaria de Segurança Pública do Ceará

Em anúncio feito através de suas redes sociais, o governador Camilo Santana(PT) informou que André Costa não é mais o titular da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. O chefe do Executivo do Estado não deu detalhes sobre o porquê da saída do delegado da Polícia Federal, que estava à frente da pasta desde janeiro de 2017, mas Camilo agradeceu “pelo bom trabalho realizado” pelo então secretário.

O substituto será o também delegado da PF Sandro Caron, que tem atuações junto à Superintendência da Polícia Federal do Ceará e do Rio Grande do Sul, além de ter chefiado a Divisão Nacional de Inteligência Policial (DIP), da PF.