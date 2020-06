Multa de R$ 480 mil paga pela Cagece deve ser destinada a combate ao coronavírus

A Justiça do Trabalho do Ceará determinou que uma multa de R$ 480 mil paga pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará deverá ser destinada à Secretaria Estadual da Saúde para ações de combate ao coronavírus. A decisão foi publicada na última quarta-feira.

A multa foi aplicada pelo atraso de 48 dias da empresas estatal para informar todos os eventuais endereços que constam em seus cadastros no nome do autor de uma ação trabalhista, para que essa informação ajudasse a dirimir dúvidas quanto ao real domicílio do envolvido.

A multa diária para o atraso da posição era de R$ 10 mil. Contudo, como o pagamento não foi feito de forma espontânea pela Cagece, o valor foi bloqueado em conta por determinação judicial e destinado à Secretaria de Saúde.