Municípios cearenses esperam repasse de R$ 126 milhões para combate ao coronavírus

Os 184 municípios do Estado do Ceará aguardam receber nos próximos dias o repasse de R$ 126,6 milhões de reais do Ministério da Saúde para auxiliar no enfrentamento ao novo coronavírus. Da parte do governo estadual, haverá um aporte de R$ 39 milhões de forma direta. A capital do Estado, Fortaleza, vai receber R$ 62 milhões.

As informações do repasse financeiro para as cidades cearenses foram divulgadas no Diário Oficial da União da última quinta-feira (9). O dinheiro deverá custear ações e serviços públicos de saúde, grupos do Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC), que são voltados para atividades de atenção primária à saúde, assistência ambulatorial e hospitalar.

De acordo com a portaria, municípios que recebem recursos para média e alta complexidade terão direito a uma parcela mensal extra, em igual valor. Os que não recebem, terão direito ao valor repassado para a atenção primária, também em igual quantia.

Até esta sexta-feira (10), a Secretaria da Saúde do Ceará, através da plataforma IntegraSUS, divulgou, até as 17h desta sexta-feira (10), 67 mortes por Covid-19 e 1.558 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Ceará.