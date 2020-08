Municípios cearenses recebem último lote de 700 respiradores adquiridos do Exterior

O Governo do Ceará recebeu, nesta segunda-feira (17), parte do lote final que totaliza os 700 respiradores adquiridos no exterior para o combate à pandemia de Covid-19. Todos os equipamentos foram distribuídos aos hospitais e unidades da rede pública estadual e também para ajudar a rede de saúde dos municípios cearenses.

Da compra total feita na China, o Ceará já recebeu 660 unidades do equipamento, incluindo as 45 unidades que chegaram nesta segunda-feira (17), enquanto as últimas 40 unidades estão previstas para chegar ao longo desta semana.

Desde quando a pandemia começou foram criados no Ceará quase 3 mil leitos exclusivamente para receber pacientes com a Covid-19, sendo mais de 900 só de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Esse é o sexto avião que desembarca no Ceará com carregamentos para ajudar no combate a pandemia e com essa última remessa, o Ceará já totaliza 700 respiradores comprados na China. Todo o material foi adquirido com recursos do Governo do Ceará, e está sendo utilizado para reforçar o sistema público de saúde do Ceará (Capital e Interior) e dar segurança aos profissionais que estão atuando na linha de frente do combate à pandemia.