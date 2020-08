Municípios cearenses serão beneficiados com 37 novos Centros de Educação Infantil

O Governo do estado do Ceará autorizou a construção de 37 novos Centros de Educação Infantil que serão instalados nos municípios cearenses. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana durante transmissão na internet, em comemoração pelos cinco anos do Programa Mais Infância Ceará, que contou com as participações da vice-governadora Izolda Cela, da secretária Socorro França e da idealizadora da iniciativa e primeira-dama do Ceará, Onélia Santana.

Para construir, equipar e capacitar os profissionais serão investidos pouco mais de 53 milhões e meio de reais pelo Governo do Ceará.

A estrutura dos espaços que serão implementados nos municípios terá capacidade de 100 ou 200 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Além de construir e equipar, o Estado também realiza a capacitação dos profissionais contratados para o equipamento.

Dos 37 novos equipamentos, 21 tiveram ordem de serviço assinada e as obras já podem começar nos municípios de: Araripe, Caridade, Coreaú, Choró, General Sampaio, Ibicuitinga, Itatira, Jardim, Lavras da Mangabeira, Martinópole, Miraíma, Moraújo, Paramoti, Pires Ferreira, Salitre, Umirim e Uruoca.

Já para dar entrada no processo de construção, estão autorizados os municípios de Aurora, Brejo Santo, Campo Sales, Canindé, Caririaçu, Cascavel, Crateús, Crato, Cruz, Icapuí, Icó, Itapipoca, Maracanaú, Milagres e São Benedito.