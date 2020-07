Municípios cearenses têm predomínio de tempo firme, mas pode chover no litoral e região Jaguaribana

A tendência de poucas chuvas em todas as macrorregiões do Ceará segue ainda nesta sexta-feira (17) e continua por todo o próximo fim de semana (18 e 19), de acordo com análises da previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apesar da baixa probabilidade de ocorrências de precipitações, a Funceme aponta que há uma tendência de formação de áreas de instabilidade sobre o estado, que podem trazer chuva para algumas regiões na noite desta sexta-feira (17), como o Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Jaguaribana. Em todas as macrorregiões, a tendência é de predomínio de nebulosidade variável.

No sábado, a possibilidade de chuva na faixa litorânea segue principalmente no período da madrugada — e a tendência é a mesma para as regiões Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns com continuidade de predomínio de nebulosidade variável em todo o Ceará.

Já para o próximo domingo, a chuva prevista para o Sertão Central e Inhamuns deve acontecer no período da noite. Em Fortaleza, a tendência é de céu entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia. A Funceme ressalta que todas as precipitações do fim de semana devem variar intensidade entre fraca e moderada e possuem caráter passageiro.

Em tempo

Ressaltamos que as informações da previsão diária do tempo continuam sendo atualizadas, pelo menos, duas vezes ao dia, com plantões de segunda à sexta (das 8 às 17 horas), bem como em feriados e finais de semana (das 8 às 12). Para falar com um meteorologista, o telefone para contato é (85) 3101-1117.