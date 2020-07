Municípios no Sertão Central têm os principais acumulados dos últimos dias

Dois municípios localizados na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns registraram os principais acumulados dos últimos três dias. Em Quixeramobim — no posto pluviométrico Sede — foram anotados 17 milímetros, mesmo acumulado do posto pluviométrico Lagoa do Mato no município de Itatira.

As precipitações pouco expressivas aconteceram entre as 7h do último domingo (19) e 7h desta segunda-feira (20), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No posto Açude Quixeramobim, também em Quixeramobim, ainda foram registrados 14 mm.

Com as condições de tempo mais estáveis em todo o estado, os acumulados do último fim de semana foram pouco expressivos — como já havia sido adiantado em previsão do tempo da Funceme divulgada na última sexta-feira (17). Entre as 7h de sexta e 7h de sábado, o município de Jaguaruana registrou 16 mm no posto pluviométrico Giqui.