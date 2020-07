Na contramão climática, Brasil vê fundos trilionários barrarem empresas nacionais

O Brasil vem sendo apontado como um dos países que mais vai na contramão climática em todo o mundo, a despeito do esforço de algumas lideranças empresariais de mudar essa percepção. Por isso, grandes gestoras estão barrando um número cada vez maior de empresas brasileiras de seus portfólios, afastando o País de fundos que têm investimentos com o olhar em algum critério ambiental, social ou de governança (ESGs, na sigla em inglês) e que administram um montante de mais de US$ 20 trilhões globalmente.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (30), a ameaça de retirada de investimentos no Brasil já começou a virar realidade.

Confira na íntegra o cometário do jornalista Carlos Alberto Alencar: