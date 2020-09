Na corrida pela prefeitura, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, atrai atenção de lideranças estaduais

A corrida pela Prefeitura da segunda maior cidade do Ceará, que é Caucaia, com mais de 350 mil habitantes e com mais de 220 mil eleitores, é acompanhada de perto pelas lideranças políticas estaduais que estão envolvidas diretamente nas articulações que antecedem à realização das convenções para homologação de candidaturas. O ex-ministro Ciro Gomes, que é do PDT, surpreendeu o mundo político de Caucaia ao anunciar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Elmano de Freitas, do PT, à prefeitura.

Elmano anunciou, nessa sexta-feira, em Fortaleza, a vereadora Natércia Campos, do PP, como candidata a vice-prefeita. O ex-vice-governador Domingos Filho é o principal articulador da candidatura à reeleição do prefeito Naumi Amorim, enquanto o Capitão Wagner, pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, surge como cabo eleitoral e mentor da pré-candidatura do deputado estadual Vitor Valim à Prefeitura de Caucaia.

O presidente da Executiva estadual do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, diz que o partido tem como pré-candidato a prefeito o ex-deputado federal e ex-prefeito José Gerardo Arruda. O PSDB, sob o comando do ex-senador Luiz Pontes, e, com a liderança do senador Tasso Jereissati, aposta na candidata da vereadora Emília Pessoa.