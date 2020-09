Nascidos em outubro e novembro podem sacar auxílio emergencial na próxima semana

O saque do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em outubro e novembro acontecem na próxima sexta-feira (12). Até lá, quando será liberado o saque em dinheiro, esses valores ainda só poderão ser movimentados por meio do app Caixa para compras, pagamentos de boletos ou contas.

A próxima liberação de saque para os beneficiários do programa de ajuda durante a pandemia do coronavírus, vai acontecer no dia 17 de setembro, quando será a vez dos nascidos em dezembro receberem o direito de pegar o dinheiro em espécie.

O auxílio que seria pago até a 5ª parcela foi prorrogado e agora terá mais 4 parcelas pagas, porém com o valor menor, sendo de R$ 300. Os novos pagamentos deverão ser feitos até dezembro. As datas, no entanto, ainda não foram divulgadas.