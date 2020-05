Navio atracado no Porto do Pecém ganha máscara gigante em homenagem aos enfermeiros

Máscara com mais de dez metros de altura foi colocada em navio atracado no terminal cearense para celebrar o Dia Internacional dos Enfermeiros. Tecido utilizado na ação será doado para ser transformado em máscaras individuais de proteção.

O Porto do Pecém teve uma imagem no mínimo curiosa. Isso porque os trabalhadores portuários foram surpreendidos com uma máscara gigante, de 12 metros de altura por 25 metros de largura, estendida na proa do navio Log-In Jacarandá, atracado no berço 9 do Terminal de Múltiplas Utilidades do porto cearense.

A super máscara levou uma semana para ficar pronta. A ação idealizada pelo Complexo do Pecém, com o apoio da APM Terminals e da Log-In Logística Intermodal, tem o objetivo de homenagear os enfermeiros, profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19.

Somente no Ceará são aproximadamente 77 mil profissionais da enfermagem, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Todos esses profissionais são representados pelo Conselho Regional de Enfermagem no estado e pelo Conselho Federal de Enfermagem em âmbito nacional.