Nem todas as regiões do Ceará serão liberadas para fase 1 da retomada econômica, afirma Dr. Cabeto

Nem todas as regiões do Ceará terão o isolamento social flexibilizado a partir de segunda-feira (8), de acordo com o plano de reabertura econômica do Governo do Estado. A informação foi dada pelo secretário de Saúde, Dr. Cabeto, em transmissão de vídeo ao vivo nas redes sociais nesta sexta-feira (5). Com a fase de transição em andamento, e a etapa 1 de reabertura prevista para segunda (8), o titular da Pasta explicou que as regras serão diferentes de acordo com a incidência da Covid-19 na região.

“Nas áreas que vamos abrir, já garanto que não serão todas as regiões, vai ter região que será mais restrito, vamos ter mais prudência, mas aquelas autorizadas na fase 1, que inclui abertura de uma pequena parte do comércio, já gera movimentação grande, então deve manter o isolamento social. O uso do espaço público não é permitido, a gente não deve fazer aglomeração”, declarou.

A decisão sobre o avanço do plano de reabertura da economia cearense deverá ser anunciada até o próximo sábado (6), segundo o governador Camilo Santana (PT).