No Ceará, mais de 98% das viagens tinham destinos nacionais em 2019

Apenas 1,9 % das viagens realizadas a partir do Ceará, em 2019, tinham destina internacional. Entre as 780 mil viagens analisadas pelo suplemento de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019, 98,1% foram nacionais. A pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nessa quarta-feira traz dados sobre os fluxos de turistas nacionais entre as diferentes regiões do país e para o exterior.

De todas as viagens realizadas nos domicílios cearenses, 11,4% ocorreram por motivos profissionais e 88,5% por motivos pessoais. Entre as viagens por motivos pessoais, 36% ocorreram em visita a parentes ou amigos, 28,5% em busca de lazer e 21,3% para tratamento de saúde e bem-estar.

As Grandes Regiões mais visitadas no Brasil foram: Sudeste (39,5%), Nordeste (27,8%) e Sul (16,5%). As mesmas regiões se destacaram como principais centros emissores de viajantes, com 42,3%, 25,1% e 16,2%, respectivamente. O estado que mais recebeu viajantes foi São Paulo (18,9%), seguido por Minas Gerais (12,8%)