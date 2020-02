Noélio cobra debate sobre efeitos e não causas da greve e critica, sem anistia, espírito de vingança

O deputado estadual Noélio (PROS) condenou, neste sábado, a votação, em regime de urgência, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe anistia e perdão aos policiais envolvidos com atos de vandalismo e motins na Polícia Militar do Ceará.

Noélio cobrou que, ao invés de discutir os efeitos, os deputados estaduais deveriam debater as causas da paralisação de setores da Polícia Militar e que o Governo do Estado deveria definir, com o Legislativo, a jornada e as condições de trabalho.

Durante o pronunciamento, o deputado soldado Noélio fez apelos para a Assembleia abrandar o ambiente e não aumentar ainda mais o acirramento.

Confira o conteúdo do pronunciamento do deputado soldado Noélio: