Noroeste e sul seguem com chances de chuvas mais expressivas no fim de semana

Neste sábado e domingo as condições favoráveis a precipitações de chuva em todas as macrorregiões do Ceará, de acordo com previsão elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão aponta ainda a tendência de predomínio de nebulosidade variável no estado como um todo.

De uma forma geral, o sábado e o domingo não deve ser de acumulados expressivos, exceto em áreas do noroeste e sul do Ceará, que apresentam melhores condições de chuva. Em Fortaleza e Região Metropolitana, a tendência é de registros rápidos entre madrugada e manhã dos próximos dois dias.

(*)com informação da Funceme