Noroeste e sul seguem com possibilidade de chuvas no fim de semana

O próximo fim de semana, de 7 a 8 de março, apresenta condições favoráveis a precipitações em todas as macrorregiões do Ceará, de acordo com previsão elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta sexta-feira (6). O órgão aponta ainda a tendência de predomínio de nebulosidade variável no estado como um todo.

Ainda ao longo do dia de hoje, as regiões mais favoráveis para eventos de chuva são Ibiapaba, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Jaguaribana. Nas demais, o cenário é de precipitações isoladas.

De uma forma geral, o sábado e o domingo não deve ser de acumulados expressivos, exceto em áreas do noroeste e sul do Ceará, que apresentam melhores condições de chuva. Em Fortaleza e Região Metropolitana, a tendência é de registros rápidos entre madrugada e manhã dos próximos dois dias.