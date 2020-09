Nota da Prefeitura de Redenção: muro que caiu em ginásio e matou uma pessoa seria recuperado

A Prefeitura de Redenção, por meio de Nota assinada pela Secretária de Educação, Ana Célia Diógenes, anunciou que o ginásio Tarcísio Bomfim, próximo à Escola Edmilson Barros, onde um muro caiu e matou um idoso, na tarde desse sábado (5), estava na agenda de recuperação de prédios públicos do Município. O prefeito da cidade, Davi Benevides, não assina o comunicado emitido pela Secretária de Educação.

+Falta de manutenção faz muro de quadra esportiva desabar em Redenção: uma pessoa morre e outras ficam feridas

De acordo com a Nota, ‘’o município de Redenção detém de um planejamento de recuperação de prédios públicos, onde iniciou-se tal recuperação desde o ano de 2017. O ginásio estava inserido neste planejamento, com processo licitatório em andamento para a sua recuperação’’.

Segundo, ainda, a nota assinada pela Secretária de Educação, as pessoas atingidas encontravam-se fora do ginásio no momento do acidente e, lamentavelmente, um deles chegou ao óbito no local.

‘’Nesse momento de profunda dor, a Prefeitura se solidariza e presta total assistência aos familiares da vítima, assim como aos demais atingidos, colocando-se disponível para quaisquer esclarecimentos’’, observa Ana Célia, ao anunciar que a Prefeitura Municipal ‘’irá instaurar Sindicância para investigar o caso, promovendo uma apuração rápida e rigorosa para determinar as causas e responsáveis dos fatos’’.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO



A Prefeitura de Redenção, na pessoa da Secretária de Educação do município, Ana Célia Diógenes, lamenta profundamente a tragédia ocorrida no início da tarde deste sábado, na Sede da Secretaria da Educação. Informa ainda que o Ginásio Tarcísio Bonfim encontrava-se fechado e sem funcionamento, inclusive durante o ocorrido.

O município de Redenção detém de um planejamento de recuperação de prédios públicos, onde iniciou-se tal recuperação desde o ano de 2017. O ginásio estava inserido neste planejamento, com processo licitatório em andamento para a sua recuperação.

Ressalta-se, ainda, que as pessoas atingidas encontravam-se fora do ginásio no momento do acidente e, lamentavelmente, um deles chegou ao óbito no local.

Nesse momento de profunda dor, a Prefeitura se solidariza e presta total assistência aos familiares da vítima, assim como aos demais atingidos, colocando-se disponível para quaisquer esclarecimentos.

A Prefeitura Municipal irá instaurar Sindicância para investigar o caso, promovendo uma apuração rápida e rigorosa para determinar as causas e responsáveis dos fatos.