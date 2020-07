Novo calendário: saques do auxílio emergencial devem terminar no dia 15 de dezembro

O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial. O anúncio foi feito por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União e as datas de pagamento da quarta e da quinta parcela foram incluídas no cronograma de depósitos e saques, que terminam no dia 15 de dezembro.

Ainda não foi mencionado a divisão das parcelas dentro do mesmo mês, em duas cotas, como havia sido anunciado. O governo desistiu do fracionamento. O pagamento de cada parcela, portanto, será integral: R$ 600 (para a maioria dos trabalhadores) ou R$ 1.200 (para as mães chefes de família).

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explicou que os próximos pagamentos serão divididos em ciclos em que o beneficiário sempre recebe pela data do mês do seu aniversário para simplificar o entendimento e a operação de pagamento. Ao todo serão mais quatro ciclos até que todos os aprovados recebam as cinco parcelas devidas.

Esse novo calendário é válido para trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEIs), desempregados sem seguro-desempregos e inscritos no Cadastro Úniico, do Ministério da Cidadania, sem direito a Bolsa Família. Essas pessoas se inscreveram pelo aplicativo Caixa / Auxílio Emergencial ou pelo site caixa.gov.br. O dinheiro será depositado em contas poupanças sociais digitais abertas pela Caixa.

No primeiro momento, o dinheiro estará disponível apenas para a quitação de contas e o pagamento de compras via cartão de débito virtual ou QR Code (aproximando o celular da maquininha do estabelecimento comercial). Toda a movimentação continuará sendo feita pelo aplicativo Caixa Tem. Só depois, a quantia será liberada para saque ou transferência bancária, de acordo com o cronograma.