Novo Centro de Educação Infantil vai atender mais de 200 crianças do bairro Jangurussu

Um ambiente destinado à aprendizagem e ao desenvolvimento de crianças de um a cinco anos vai atender aos moradores do Parque Betânia, Jangurussu, em Fortaleza. Na manhã desta sexta-feira (14) a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, inauguraram o novo Centro de Educação Infantil (CEI) Manoel Pinheiro dos Santos, que deve receber cerca de 200 crianças.

O novo equipamento educacional do bairro é fruto de convênio entre o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, através do programa Juntos Por Fortaleza, no valor total de R$ 2.007.805.06. Deste total, R$ 1.767.791,52 foi investido pelo Governo do Estado para construção do CEI e R$ 240.013,54 foi a contrapartida do município de Fortaleza para aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de consumo, como foco na implantação e funcionamento da unidade.

A unidade de Educação Infantil dispõe de sete salas de aula, banheiros adultos, infantis e com acessibilidade, cozinha, refeitório, despensa, coordenação, sala de professores, entre outros espaços. O projeto contempla, ainda, área de lazer e solarium.

Mauriti

Na quinta-feira (13), o Governo do Ceará realizou a entrega do Centro de Educação Infantil Menino Deus, em Mauriti, na Região do Cariri. O secretário-executivo de Ensino Médio e da Educação Profissional, Rogers Mendes, e o prefeito da cidade, Mano Morais, participaram da entrega do equipamento que faz parte de pactuação entre os poderes, resultando na construção de duas unidades de ensino: uma de responsabilidade da administração local e outra do Estado.

CEIs no Estado

O Ceará contará com 167 CEIs, sendo 120 pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc) e 47 pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS). Com o CEI de Fortaleza, 49 Centros já foram entregues à população cearense, sendo 40 ligados a Seduc e nove da SPS.

A melhoria da educação para as crianças é um dos compromissos assumidos pela atual gestão estadual. Para isso, vem investindo em espaços pedagógicos adequados e implantou o Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama, Onélia Santana, que consiste em quatro pilares: Tempo de Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender. Essa iniciativa visa apoiar as famílias em condições de pobreza e vulnerabilidade social no cuidado e na educação de suas crianças.