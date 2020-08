Novo Centro de Testagem para Covid-19 na Praça do Ferreira começa a funcionar na próxima segunda

A realização de testes de Covid-19 está sendo ampliada em todo o Ceará. A partir da próxima segunda-feira (17) a população terá acesso aos exames em uma unidade montada na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) é responsável pelo serviço. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.

O Centro de Testagem na Praça do Ferreira terá capacidade para realizar até 150 testes por dia, sendo 750 por semana. Qualquer pessoa – mesmo sem apresentar sintomas – poderá ser testada. Para ter acesso ao exame, basta comparecer ao local e levar um documento oficial com foto. A estrutura do espaço foi cedida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL).

Os Centros de Testagem em Fortaleza e em Maracanaú, inaugurado na útima quarta-feira, realizarão testes de biologia molecular em tempo real, o RT-PCR. O exame, feito a partir da coleta de secreções das vias respiratórias, detecta a existência do vírus no organismo. As amostras coletadas serão analisadas no Lacen e o resultado fica pronto em até cinco dias úteis, podendo ser acessado pelo www.digital.saude.ce.gov.br.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará