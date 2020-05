Novo Centro de Triagem começa a funcionar no HGF a partir desta terça-feira

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, inicia nesta terça-feira (26), o funcionamento do Centro de Triagem, montado ao lado do hospital de campanha anexo à unidade.

O espaço vai receber pacientes que necessitam de atendimento emergencial e vai funcionar diariamente, das 7 da manhã às 7 da noite. No plantão noturno, as emergências do Hospital mantêm o fluxo normal de atendimento.

O serviço tem equipe composta por dois profissionais de enfermagem, dois médicos e recepcionista. Os pacientes farão a triagem inicial e, em seguida, serão encaminhados para os procedimentos necessários. Pessoas transferidas de outras unidades de saúde pela Central de Regulação do Estado não necessitam passar por triagem inicial.

O Centro de Triagem do HGF foi criado para unificar o fluxo inicial de atendimento da emergência, como explica o chefe da Emergência do hospital, Khalil Feitosa.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará