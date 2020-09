Novo decreto autoriza retorno de show musicais e de humor a partir da próxima segunda-feira

Após reunião virtual com o Comitê formado por profissionais de Saúde, presidentes do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, e Ministério Público Estadual e Federal, o governador do Ceará, Camilo Santana divulgou um novo decreto estadual, válido a partir da próxima segunda-feira (7). Dentre as definições, fica autorizado o retorno das atividades presenciais dos músicos e humoristas cearenses a partir da próxima segunda-feira (7), para os municípios que estão na fase 4 do Plano de Retomada e seguindo todos protocolos sanitários.

Conforme a avaliação do cenário da pandemia do coronavírus no Ceará e todas as ações que vêm sendo tomadas, o próximo decreto manterá as macrorregiões de Saúde nas atuais fases. Sendo assim, Grande Fortaleza segue na Fase 4, assim como as Macrorregiões de Sobral, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, que entram na segunda semana da Fase 4; enquanto a Macrorregião do Cariri entra na segunda semana da Fase 3.

Camilo Santana lembrou que a prioridade absoluta será sempre proteger vidas, e que é fundamental que todos colaborem, sempre usando máscara e evitando aglomerações. “Outras demandas continuarão sendo avaliadas pelo comitê, sempre de forma criteriosa e responsável. Juntos iremos superar esse desafio”, finalizou.