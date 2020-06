Novo decreto de isolamento social no Ceará será apresentado nesta sexta-feira pelo Governo do Estado

Mesmo com a retomada gradativa da economia cearense, ainda é necessário tomar cuidados e medidas preventivas para evitar o aumento dos casos de coronavírus. O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), disse nesta quinta-feira (18), pelas redes sociais, que nesta sexta-feira (19) tomará as decisões necessárias sobre o novo decreto estadual de isolamento social.

Para adotar as novas medidas, toda a equipe do governo estará reunida para avaliar as próximas fases da reabertura econômica em Fortaleza e no interior. É importante lembrar que o avanço de fase depende dos dados sobre a pandemia do coronavírus.

O governador também disse que na manhã desta sexta-feira serão apresentados dados da primeira etapa da pesquisa de soroprevalência na capital.

Para a primeira etapa foram 3.300 amostras realizadas em Fortaleza. Nós vamos ter ideia do percentual de fortalezenses que já tiveram o vírus, que já foram contaminados ou que já têm anticorpos. É uma informação importantíssima para que a gente possa tomar as decisões, inclusive de reabertura na capital.

A fala de Camilo Santana ocorreu após ele sair da 14ª reunião remota com o comitê estadual de enfrentamento à Covid-19, do qual participam representantes de 29 órgãos como Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, Federação das Indústrias, Universidade Federal, Ministério do Trabalho, OAB, entre outras instituições. “Isso tem feito com que o Ceará, através do diálogo, da parceria, ouvindo sugestões e opiniões, construa caminhos para enfrentar essa pandemia no estado”, disse o governador, acrescentando que na reunião sempre ocorre apresentação dos dados epidemiológicos da Covid-19 em todas as regiões e exposição de dados da atenção à saúde, como nível de ocupação em UTIs e enfermarias, e a quantidade de pacientes que procuram assistência nas UPAs e postos de saúde.

Ao tratar da reunião com o comitê o governador Camilo Santana chamou atenção para a taxa de transmissão que vem apresentando queda considerável.

Uma das principais medidas adotadas pelo Governo do Ceará foi a testagem em massa que deve identificar o nível de pessoas que tiveram acesso ao novo coronavírus. A partir de parceria entre Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) já foi realizada a primeira de três etapas da pesquisa de Inquérito Sorológico que avaliará, através de 9.900 testes, os impactos do coronavírus em Fortaleza.

Resultado

Camilo informou que nesta sexta-feira (19) os secretários da Saúde do Estado e de Fortaleza, Dr. Cabeto e Joana Maciel, respectivamente, além de especialistas epidemiológicos estarão apresentando resultados da primeira fase da maior pesquisa realizada em todas as cidades do Brasil.

Casos no Ceará

O Ceará chega aos 88.132 mil diagnósticos positivos do agente infeccioso da Covid-19 e soma 5.393 mortes. Os dados são da última atualização da plataforma IntegraSUS.

Ampliação na distribuição de máscaras

Outra informação importante repassada pelo governador Camilo Santana foi a distribuição de mais de 5 milhões de máscaras para famílias de baixa renda no estado.