Novo leilão virtual do Detran-CE terá 609 lotes de veículos

O novo leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) terá 609 lotes de automóveis e motocicletas, além de sucatas, resultados de apreensões até o último mês de janeiro. Devido ao isolamento social, decorrente da pandemia do novo coronavírus, pela segunda vez o processo será realizado de forma virtual e os lances podem ser dados até as 16h30 de 17 de julho.

O leilão virtual tem a intenção de permitir que haja a participação dos interessados sem que haja aglomerações, o que colabora para que não haja transmissão do novo coronavírus.

Os veículos participantes estão no pátio do Leiloeiro Oficial e poderão ser visitados em 14 e 15 de julho. Haverá acesso de controle e tempo máximo de 30 minutos por pessoa, que deverá estar de máscara.

A participação nos lances será feita por meio do site especializado em leilões virtuais.